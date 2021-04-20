الشرطة البحرية بغزة تصدر قرارا بشأن عمل الصيادين بالبحر

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الشرطة البحرية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، قرارا بالمساح للصيادين الفلسطينيين، بدخول البحر والتسجيل لهم لدى أحوال الصيادين.



وقالت الشرطة البحرية في تصريح لها: "سيتم السماح للصيادين بدخول البحر يومياً وطوال 24 ساعة، وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء".