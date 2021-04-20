الشرطة البحرية بغزة تصدر قرارا بشأن عمل الصيادين بالبحر
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الشرطة البحرية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، قرارا بالمساح للصيادين الفلسطينيين، بدخول البحر والتسجيل لهم لدى أحوال الصيادين.
وقالت الشرطة البحرية في تصريح لها: "سيتم السماح للصيادين بدخول البحر يومياً وطوال 24 ساعة، وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء".
أصدرت الشرطة البحرية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، قرارا بالمساح للصيادين الفلسطينيين، بدخول البحر والتسجيل لهم لدى أحوال الصيادين.
وقالت الشرطة البحرية في تصريح لها: "سيتم السماح للصيادين بدخول البحر يومياً وطوال 24 ساعة، وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء".
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