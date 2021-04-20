"الداخلية" بغزة تعلن إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) بالقطاع

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) في القطاع.

جاء ذلك في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه وفيما يلي نص التصريح:

في إطار مواجهة الارتفاع المستمر في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في قطاع غزة، فقد تقرر الآتي:





أولاً: فرض الإغلاق الليلي الشامل يومياً من أذان المغرب وحتى أذان الفجر، اعتباراً من يوم الخميس المقبل 22 أبريل، ولمدة أسبوع، ويشمل منع الحركة كلياً للمشاة والمركبات، وإغلاق جميع القطاعات والمحال التجارية، والمنشآت بما فيها المساجد.





ثانياً: استمرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت بشكل كامل، وستكثف الشرطة إجراءاتها الميدانية لضبط المخالفين.





ثالثاً: الإبقاء على سائر الإجراءات المعلن عنها سابقاً، وهي: استمرار حظر التجمعات في الأماكن العامة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، وإغلاق الصالات، والمنتزهات، والأسواق الشعبية الأسبوعية.



