الاحتلال يصادر جرارًا زراعيًا في بردلة بالأغوار الشمالية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جرارا زراعيا في قرية بردلة بالأغوار الشمالية.



وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، أن قوات الاحتلال داهمت القرية، وصادرت جرارا زراعيا للمواطن عزات أحمد خنيفس.



ويرتكب الاحتلال العديد من الانتهاكات بحق أهالي قرية كردلة الواقعة على تلة في أقصى شمال الأغوار الشمالية.



ويعيش في كردلة حوالي 2500 فلسطيني يعتمدون على تربية المواشي والزراعة بأنواعها الثلاثة المحمية والمكشوفة والأشجار المثمرة كمصدر أساسي للعيش، الأمر الذي يستخدمه الاحتلال كسلاح ضدهم فيحاربهم في قوت يومهم.



ويشن الاحتلال حرب مياه شرسة ضد بردلة والقرى المحيطة بها في الأغوار، فيحرمهم من استخدام شبكة المياه وهي التي تشكل رأس مال المزارع، ويعتقل ويهدد كل من يمدد وصلات للحصول عليها.