وزير الجيش الإسرائيلي يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ "حزب الله"

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رام الله - دنيا الوطن

حذر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، حزبَ الله اللبناني من محاولات الاستفزاز بطرق جديدة.



وقال غانتس، خلال جولة تفقدية للمنطقة الشمالية اليوم الثلاثاء: "نحن متيقظون لمحاولات تحدينا واستفزازنا بطرق جديدة، إن تحرك حزب الله سيتكبد أضرارًا جسيمة".



وزار غانتس نفقًا كان قد حفره حزب الله وتم تحييده في إطار عملية "درع الشمال" التي استهدفت العثور على أنفاق على الحدود الشمالية مع لبنان.



وفي ختام الزيارة قال غانتس: "الجيش الاسرائيلي مستعد على طول الحدود الشمالية وبالتأكيد مستعد بأفضل شكل ممكن بالمنطقة الحدودية مع لبنان. نحن متيقظون لمحاولات حزب الله تحدينا بطرق جديدة. سنواجه كل تهديد. إن قام حزب الله باستفزاز الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل، سيتحمل عواقب وخيمة للغاية وأضرارًا جسيمة، وأنا آمل أن لا يقوم بذلك".



وتابع غانتس: "من خلفه تقف إيران التي تستمر بنشاطها الإقليمي مثل دعم حزب الله ومنظمات إرهابية اخرى، وفي سعيهم للوصول إلى ترسانة نووية عسكرية، وهو أمر لا ينبغي السماح بحدوثه. إسرائيل ستستمر بالعمل مع شركائها في العالم عمومًا والولايات المتحدة خصوصًا، حتى لا تسمح لإيران الوصول إلى ترسانة عسكرية نووية".