شؤون فلسطينية

زملط يرحب بتوضيح بريطانيا موقفها من المحكمة الجنائية الدولية

زملط يرحب بتوضيح بريطانيا موقفها من المحكمة الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
رحب سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط بتوضيح الحكومة البريطانية لموقفها من استقلالية المحكمة الجنائية الدولية.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية جيمس كليفيرلي قال في جلسة برلمانية اليوم الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية "تحترم بشكل مطلق استقلالية المحكمة الجنائية الدولية".

وكان النائب عن حزب العمال البريطاني واين ديفيد استفسر عن موقف الحكومة البريطانية بعد نشر رسالة بعثها رئيس الوزراء البريطاني لمجموعة ضاغطة مؤيدة لإسرائيل في البرلمان، ينتقد فيها تحقيق المحكمة الجنائية في جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.

وقال زملط تعقيبا على تصريح الوزير البريطاني إن "جرائم الحرب يجب معاقبتها بغض النظر عن جنسية مرتكبيها". وأعرب زملط عن تقديره لتوضيح موقف الحكومة البريطانية من المحكمة الجنائية ووجوب الحفاظ على استقلاليتها، وشكر المعارضة البريطانية على دورها في توضيح موقف الحكومة من التحقيق الخاص بفلسطين.

أخبار ذات صلة

&#34;الداخلية&#34; بغزة تعلن إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) بالقطاع

"الداخلية" بغزة تعلن إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) بالقطاع

معروف: الصحة تسيطر على الوضع الوبائي والسيناريو الأقرب ألا يتم طرح الإغلاق الشامل

معروف: الصحة تسيطر على الوضع الوبائي والسيناريو الأقرب ألا يتم طرح الإغلاق الشامل

الاحتلال يصادر جرارًا زراعيًا في بردلة بالأغوار الشمالية

الاحتلال يصادر جرارًا زراعيًا في بردلة بالأغوار الشمالية

وقفة في رام الله دعمًا للأسرى وتأكيداً على أولوية قضيتهم

وقفة في رام الله دعمًا للأسرى وتأكيداً على أولوية قضيتهم

عورتاني: وزارة التعليم تولي أهمية لبناء مدارس جديدة بمواصفات ومقاييس دولية

عورتاني: وزارة التعليم تولي أهمية لبناء مدارس جديدة بمواصفات ومقاييس دولية

&#34;روحي فتوح&#34; يصل قطاع غزة قادمًا من رام الله

"روحي فتوح" يصل قطاع غزة قادمًا من رام الله

غزة: إصابة 4 مواطنين إثر سقوط سقف محل بسوق فراس

غزة: إصابة 4 مواطنين إثر سقوط سقف محل بسوق فراس

سلطة المياه: البدء بتوزيع المياه من خلال برنامج يضمن تحقيق العدالة

سلطة المياه: البدء بتوزيع المياه من خلال برنامج يضمن تحقيق العدالة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يصادر جرارًا زراعيًا في بردلة بالأغوار الشمالية

الاحتلال يصادر جرارًا زراعيًا في بردلة بالأغوار الشمالية

زملط يرحب بتوضيح بريطانيا موقفها من المحكمة الجنائية الدولية

زملط يرحب بتوضيح بريطانيا موقفها من المحكمة الجنائية الدولية

وقفة في رام الله دعمًا للأسرى وتأكيداً على أولوية قضيتهم

وقفة في رام الله دعمًا للأسرى وتأكيداً على أولوية قضيتهم

عورتاني: وزارة التعليم تولي أهمية لبناء مدارس جديدة بمواصفات ومقاييس دولية

عورتاني: وزارة التعليم تولي أهمية لبناء مدارس جديدة بمواصفات ومقاييس دولية

سلطة المياه: البدء بتوزيع المياه من خلال برنامج يضمن تحقيق العدالة

سلطة المياه: البدء بتوزيع المياه من خلال برنامج يضمن تحقيق العدالة

الهدمي يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي إلزام اسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس

الهدمي يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي إلزام اسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس

تكريم 18 أسيرة محررة في قلقيلية

تكريم 18 أسيرة محررة في قلقيلية

الصحة بغزة: خلية الأزمة تدرس كل الخيارات لمواجهة تصاعد منحنى الوباء

الصحة بغزة: خلية الأزمة تدرس كل الخيارات لمواجهة تصاعد منحنى الوباء

منوعات

رغم قبولها الإعتذار.. أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة.. والأخيرة تهدد

رغم قبولها الإعتذار.. أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة.. والأخيرة تهدد

بعد طلاقها على الهواء.. شاهد كيف سخرت هالة صدقي من زوجها

بعد طلاقها على الهواء.. شاهد كيف سخرت هالة صدقي من زوجها

بعد الوعود.. مريم حسين تكشف سبب تراجعها عن سداد دين والدة حلا الترك

بعد الوعود.. مريم حسين تكشف سبب تراجعها عن سداد دين والدة حلا الترك

شاهد: هل تعرضت سوزان نجم الدين للتهديد بالذبح ؟

شاهد: هل تعرضت سوزان نجم الدين للتهديد بالذبح ؟

شاهد: خالد مقداد في العناية المركزة.. وهذا ما قاله عصومي عن حالته

شاهد: خالد مقداد في العناية المركزة.. وهذا ما قاله عصومي عن حالته

شاهد كيف عبرت أصالة عن فرحتها بعد طلاقها من طارق العريان

شاهد كيف عبرت أصالة عن فرحتها بعد طلاقها من طارق العريان

عمرو دياب يثير الجدل حول حياته العاطفية.. وهذا ما قاله عن دينا الشربيني

عمرو دياب يثير الجدل حول حياته العاطفية.. وهذا ما قاله عن دينا الشربيني

شاهد: أحمد فهمي يهاجم فنانة مصرية &#34;إخرسي&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أحمد فهمي يهاجم فنانة مصرية "إخرسي".. ما القصة ؟

شاهد: بعد مسلسل &#34;نسل الأغراب&#34;.. الجمهور يطارد أحمد السقا.. وهذا ما حدث

شاهد: بعد مسلسل "نسل الأغراب".. الجمهور يطارد أحمد السقا.. وهذا ما حدث

شاهد: مودل روز تبكي بحرقة على الهواء مباشرة.. ما السبب ؟

شاهد: مودل روز تبكي بحرقة على الهواء مباشرة.. ما السبب ؟

عربي

مصر: إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية بعد كارثة &#34;طوخ&#34;

مصر: إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية بعد كارثة "طوخ"

التحالف العربي: اعتراض طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

التحالف العربي: اعتراض طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

مع ملء ثان لسد النهضة.. مصر تحذر من &#34;معاناة ووضع سيزداد سوءاً&#34;

مع ملء ثان لسد النهضة.. مصر تحذر من "معاناة ووضع سيزداد سوءاً"

لبنان: رئيس حكومة تصريف الأعمال يزور قطر ويطالبها بمساعدة بلاده

لبنان: رئيس حكومة تصريف الأعمال يزور قطر ويطالبها بمساعدة بلاده