زملط يرحب بتوضيح بريطانيا موقفها من المحكمة الجنائية الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

رحب سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط بتوضيح الحكومة البريطانية لموقفها من استقلالية المحكمة الجنائية الدولية.



وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية جيمس كليفيرلي قال في جلسة برلمانية اليوم الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية "تحترم بشكل مطلق استقلالية المحكمة الجنائية الدولية".



وكان النائب عن حزب العمال البريطاني واين ديفيد استفسر عن موقف الحكومة البريطانية بعد نشر رسالة بعثها رئيس الوزراء البريطاني لمجموعة ضاغطة مؤيدة لإسرائيل في البرلمان، ينتقد فيها تحقيق المحكمة الجنائية في جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.



وقال زملط تعقيبا على تصريح الوزير البريطاني إن "جرائم الحرب يجب معاقبتها بغض النظر عن جنسية مرتكبيها". وأعرب زملط عن تقديره لتوضيح موقف الحكومة البريطانية من المحكمة الجنائية ووجوب الحفاظ على استقلاليتها، وشكر المعارضة البريطانية على دورها في توضيح موقف الحكومة من التحقيق الخاص بفلسطين.