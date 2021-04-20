شؤون فلسطينية

عورتاني: وزارة التعليم تولي أهمية لبناء مدارس جديدة بمواصفات ومقاييس دولية

عورتاني: وزارة التعليم تولي أهمية لبناء مدارس جديدة بمواصفات ومقاييس دولية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، بمكتبه، اليوم، مع وفد من بلدية بيت جالا برئاسة إيلي شحادة، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم وخدمة القطاع التعليمي.

وأكد عورتاني الأهمية التي توليها الوزارة لبناء مدارس جديدة بمواصفات ومقاييس دولية، بحيث تكون بيئة جاذبة للطلبة، مشدداً على ضرورة دعم الهيئات المحلية لجهود الوزارة التطويرية خاصة في ظل التحديات الناتجة عن المشهد الكوروني.

بدوره، أشاد شحادة بجهود وزارة التربية لخدمة قطاع التعليم في بيت جالا، مؤكداً وقوف المجلس إلى جانب الوزارة ودعم توجهاتها على صعيد بناء وتأهيل المدارس وغيرها.

وحضر اللقاء، مدير عام العلاقات الدولية والعامة أ. نديم سامي، ومدير عام الأبنية م. وسام نخلة، ومدير عام التعليم العام أ. صادق الخضور، ومدير عام تربية بيت لحم أ. نسرين عمرو، وأعضاء المجلس البلدي خالد عزات وعايدة أبو مهر، والمدير المالي وليد الخطيب.

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