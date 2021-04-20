"روحي فتوح" يصل قطاع غزة قادمًا من رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

قال "المكتب الاعلامي" في معبر بيت حانون/ ايرز، مساء اليوم الثلاثاء: إن روحي فتوح، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وصل قطاع غزة، قادمًا من رام الله.



وكان فتوح غادر الأسبوع الماضي، القطاع، متوجهًا إلى رام الله، بعد أن أجرى عدة لقاءات مع قيادات في حركة فتح بغزة.