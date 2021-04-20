شؤون فلسطينية

فصائل المقاومة بغزة توجه رسالة تحذير للاحتلال الإسرائيلي

فصائل المقاومة بغزة توجه رسالة تحذير للاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
وجهت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، رسالة تحذير للاحتلال الإسرائيلي إزاء الإجراءات التي تنتهك حرمة مدينة القدس عاصمة فلسطين.

وحذرت الفصائل خلال مؤتمر صحفي، الاحتلال من اختبار صبرها اتجاه المسجد الاقصى والقدس، مشددة على أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الإجراءات التعسفية.

وأعلنت الفصائل أنها تتابع ببالغ الأهمية ما يجري في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى من اقتحامات متكررة من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين والاعتداء على المصلين ومنع الأذان في المسجد الأقصى.

وذكر القيادي في كتائب المجاهدين مؤمن عزيز في المؤتمر، ان هذه الإجراءات تعتبر محاولة يائسة للتهويد وتغيير الواقع الفلسطيني في المدينة المقدسة، ما يستوجب إجراء الانتخابات بمراحلها الثلاث .

 وتابع: مع تأكيدنا الشديد على ضرورة اجرائها في القدس وفرضها على الاحتلال ولتكن الدعاية الانتخابية والتصويت في القدس ساحة من ساحات المواجهة والاشتباك مع الاحتلال.

وتوجه بالتحية الى الشعب الفلسطيني المنتفض في القدس وعلى بوابات الأقصى، داعيًا لتصعيد هذه الهبة الجماهيرية حتى تصل إلى انتفاضة عارمة تجتاح الضفة والقدس والداخل المحتل.

وأعرب عن رفضه ما تقوم به إدارة الأونروا بحق اللاجئين الفلسطينيين وهى سلسلة طويلة من التقليصات وفصل الموظفين وعدم تثبيت معلمي الشواغر وتوحيد الكوبونة وحذف مواد تعليمية مهمة مثل التربية الإسلامية والوطنية والفنية والتكنولوجيا وغيرها من التقليصات التي نعتبرها مؤامرة على قضية اللاجئين وشطب حق العودة وتمرير جريمة صفقة القرن.

وأدان بشدة التهافت المخزي من بعض الأنظمة المهزومة والمهترئة الذين يهنئون بإقامة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته؟

وذكر: "مثل هذه الأفعال لن تؤثر على أهمية قضيتنا وقدسنا"، مطالبًا أبناء الشعب بكافة فصائلهم وشرائحهم وفى كل مكان للمشاركة الفاعلة لردع ما تقوم به وكالة الأونروا ضد اللاجئين الفلسطينيين.

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