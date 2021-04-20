المقاومة تُسقط طائرة مُسيرة تابعة للاحتلال شرق غزة





رام الله - دنيا الوطنأسقطت المقاومة الفلسطينية، عصر يوم الثلاثاء، طائرة مُسيرة تتبع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.وبحسب مصادر محلية، فإن المقاومة أسقطت طائرة مُسيرة من نوع "كواد كابتر" في حي الشجاعية، لافتةً إلى أنّه تمت السيطرة عليها بعد إسقاطها.