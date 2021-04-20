شؤون فلسطينية

تكريم 18 أسيرة محررة في قلقيلية

تكريم 18 أسيرة محررة في قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
كرمت جمعية مركز حواء للثقافة والفنون، بالتعاون مع وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، اليوم الثلاثاء، 18 أسيرة محررة من محافظة قلقيلية.

وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة خلال حفل التكريم، اليوم الثلاثاء، إن يوم الأسير يعكس محطة نضالية متجددة مزجت بين الشهادة والأسر.

وطالب رواجبة المجتمع الدولي وكل الأحرار في العالم لتكثيف تحركها من أجل إطلاق سراح الأسرى والأسيرات خاصة المرضى والأطفال.

من جهته، ثمن رئيس بلدية قلقيلية نضال المرأة الفلسطينية، مشيدا بعطائها مستعرضا تاريخ الحركة الاسيرة وأبرز المحطات النضالية ومساهمة المرأة فيها.

وفي كلمته عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الاسير أكد لافي نصورة استمرار الفعاليات المساندة للأسرى في سجون الاحتلال، متوجها بالتحية لصمودهم وإرادتهم القوية رغم كل إجراءات السجان الاسرائيلي.

وتحدثت الأسيرة المحرر زينة يونس عن معاناة الأسيرات داخل سجون الاحتلال، قائلة ان خلف كل أسيرة حكاية مؤلمة بتفاصيلها وهمومها، مؤكدة ضرورة التدخل الفوري من قبل المؤسسات الدولية للإفراج الفوري عنهن.

بدورها، قالت رئيسة جمعية ومركز حواء غادة عبد الهادي الى ان تكريم الأسيرات يأتي تقديرا لنضالهن وتضحياتهن على مر القضية الفلسطينية، مثمنة صمود الاسيرات في وجه الإجراءات القمعية الاحتلالية.

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