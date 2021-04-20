الصحة بغزة: خلية الأزمة تدرس كل الخيارات لمواجهة تصاعد منحنى الوباء

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة، مجدي ضهير، إن خلية الأزمة بصدد دراسة تشديد الإجراءات لمواجهة تصاعد الحالة الوبائية في قطاع غزة.



وذكر ضهير وفق ما نقلت وكالة (الرأي) أن هناك زيادة في الحالات المسجلة في أعداد الوفيات والإصابات بالفيروس بشكل يومي، متوقعًا تسجيل المزيد خلال الأيام القادمة.



وأوضح أن خلية الأزمة تدرس كل الخيارات لمواجهة تصاعد منحنى الوباء بالقطاع، مشيرًا إلى أنها في انعقاد دائم لتقييم الإجراءات.



وبين ضهير، أن نسبة إشغال المستشفيات بمصابي كورونا تقدر من 60% إلى 70%، لافتا إلى أن النسبة الموجبة من إجمالي الفحوصات المخبرية تزيد عن 40%.