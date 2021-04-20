الدولار يتراجع أمام الشيكل لأدنى قيمة منذ شهرين
رام الله - دنيا الوطن
واصل الدولار الأمريكي تراجعه أما عملة الشيكل الإسرائيلي، ليسجل أكبر انخفاض منذ شهرين.
وقال صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن الدولار يواصل الانخفاض إذ تم تداوله في الساعة الماضية بسعر منخفض قدره 3.25 شيكل، وهو انخفاض لم يسجل منذ شهرين.
واصل الدولار الأمريكي تراجعه أما عملة الشيكل الإسرائيلي، ليسجل أكبر انخفاض منذ شهرين.
وقال صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن الدولار يواصل الانخفاض إذ تم تداوله في الساعة الماضية بسعر منخفض قدره 3.25 شيكل، وهو انخفاض لم يسجل منذ شهرين.
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