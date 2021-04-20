الدولار يتراجع أمام الشيكل لأدنى قيمة منذ شهرين

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رام الله - دنيا الوطن

واصل الدولار الأمريكي تراجعه أما عملة الشيكل الإسرائيلي، ليسجل أكبر انخفاض منذ شهرين.



وقال صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن الدولار يواصل الانخفاض إذ تم تداوله في الساعة الماضية بسعر منخفض قدره 3.25 شيكل، وهو انخفاض لم يسجل منذ شهرين.