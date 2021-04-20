وزير الحكم المحلي يفتتح مجموعة مشاريع تطويرية في محافظة جنين

وشملت المشاريع: افتتاح مشروع تعبيد طرق داخلية في كل من جنين والجلمة، ومشروع توريد وتركيب نظام تزويد كهرباء بالطاقة الشمسيةبقدرة 500 كيلو واط في برقين بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، إضافة إلى تفقد سير العمل بمشروع تعبيد شارعالحمراء في اليامون.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للوزير الصالح للمحافظة، استهلها بلقاء المحافظ اللواء أكرم الرجوب، اطلع خلالها على طبيعة الاوضاع الامنية والاقتصادية والصحية في المحافطة والجهود المبذولة للتغلب على التحديات التي فرضتها جائحة (كورونا) والتي أثرت بشكل كبير على الهيئاتالمحلية ومقدرتها على تنفيذ مشاريع جديدة.

وأكد الصالح أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من المشاريع التطويرية لصالح الهيئات المحلية والتي سيلمس أثرها المواطن على الأرض وستسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة واستمراريتها.

وأضاف الصالح أن المشاريع تستهدف عدة قطاعات حيوية وبخاصة البنية التحتية، والمياه، والكهرباء، والصرف الصحي، وغيرها، كما ووجهالتحية لكافة الطواقم العاملة في الميدان على ما يقومون به من مجهود لانجاز المشاريع بالصورة الأمثل.











رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، ومحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الثلاثاء، عددا من المشاريع التطويرية والتنموية في محافظة جنين،ووضع حجر الأساس لمشروع المركز الصحي في بلدة كفر دان بتمويل من الوزارة.