بيت لحم: ضبط ملحمة تضلل المواطنين ببيع اللحمة المجمدة على أنها طازجة



وبيّن مدير مديرية الوزارة في محافظة بيت لحم، ماهر القيسي، أنه تم ضبط اللحمة المخالفة وهي عبارة عن ثلاثة خراف وعشر فخدات خراف، يقوم التاجر بتذويبها ومن ثم بيعها للمستهلك على انها طازجة الامر الذي يعد غش تجاري وتحايل.



ولفت القيسي إلى إحالة ملف القضية للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني المتبع.











رام الله - دنيا الوطنضبطت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم وبالتعاون مع الضابطة الجمركة ودائرة البيطرة في وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، ملحمة تقوم بتذويب اللحم المجمد وبيعه على أنه طازج.