بيت لحم: "جودة البيئة" تضبط طيور الحجل الفلسطيني والعوسق ويجري العمل لإعادتها للطبيعة

رام الله - دنيا الوطنتمكنت سلطة جودة البيئة وشرطة البيئة في محافظة بيت لحم من ضبط ثلاثة طيور من الحجل الفلسطيني (الشنار) وطائر العوسق، في إحدى محلات الطيور معروضة للبيع في المدينة.وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي اليوم، بأن تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف وفقا لقانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة و قانون وقاية الصيد، وتم العمل على تسليم الطيور إلى مركز التعليم البيئي في بيت لحم لمعاينتها وتأهيلها تمهيدا لإطلاقها في الطبيعة.وشددت سلطة جودة البيئة بأنه وفقا للمادة رقم 41 من قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة ، يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور أو نقلها أو التجوال بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية او ميتة كما يحظر اتلاف اوكارها أو اعدام بيضها .وناشدت المواطنين بعدم الإعتداء على الحياة البرية والإبلاغ عن كل من يعبث بحياة الطيور والحيوانات لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتها ولحفظ توازن النظام البيئي في فلسطين.