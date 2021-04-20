عاجل

  • الجيش التشادي: الرئيس إدريس ديبي قتل أثناء مواجهته إرهابيين قادمين من ليبيا شمال البلاد

  • الجيش التشادي: المجلس الانتقالي سيعلن ميثاقا بشأن حل البرلمان والحكومة

  • الجيش التشادي: إنشاء مجلس عسكري انتقالي لمدة 18 شهرا يدير البلاد ويضمن وحدتها واستقرارها

شؤون فلسطينية

قوات القمع تقتحم سجن (عوفر) وتجري تدريبات في أحد أقسامه

قوات القمع تقتحم سجن (عوفر) وتجري تدريبات في أحد أقسامه
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير، إن حالة من التوتر الشديد تسود أقسام الأسرى في سجن (عوفر)، بعد اقتحام وحدات تابعة لإدارة سجون الاحتلال أحد الأقسام، وإجراء تدريبات استفزازية فيه، في انتهاك واضح لحرمة شهر رمضان.

وأكّد نادي الأسير في بيان، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن إدارة سجون الاحتلال تواصل تصعيد إجراءاتها القمعية بحقّ الأسرى، خاصة في سجن (عوفر) حيث يتعرضون لهجمة عبر عمليات الاقتحام والتفتيش المتكررة والممنهجة.

ولفت إلى أنه رغم الخطوات الاحتجاجية التي نفذها الأسرى، وما نتج عنها من جلسات حوار تمت على مدار الأشهر الماضية بينهم وبين إدارة السجن، إلا أن غالبيتها انتهت بالفشل، أو بوعود لوقف عمليات التصعيد بحقّهم ومنها الاقتحامات.  

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى في سجن (عوفر)، وفي السجون كافة، معتبرًا أن اقتحام قوات القمع غرف الأسرى في شهر رمضان، تحول خطير وانتهاك لحرمة الشهر الفضيل.

الجدير ذكره أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج عمليات القمع والتفتيش المتكرّرة إضافة إلى جملة من السياسات التنكيلية الممنهجة بحقّ الأسرى، لفرض مزيد من السيطرة والرّقابة عليهم، وضرب أي حالة "استقرار" داخل الأقسام.

يُشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من عمليات القمع منذ بداية عام 2019، مقارنة مع السنوات التي سبقتها، وشكّلت عمليات القمع في حينه الأعنف منذ ما يزيد عن عشر سنوات، وكان من بين السجون التي تعرض فيها الأسرى لأشد عمليات القمع سجن (عوفر)، خلالها أُصيب العشرات من الأسرى بإصابات مختلفة.

أخبار ذات صلة

بيت لحم: ضبط ملحمة تضلل المواطنين ببيع اللحمة المجمدة على أنها طازجة

بيت لحم: ضبط ملحمة تضلل المواطنين ببيع اللحمة المجمدة على أنها طازجة

بيت لحم: &#34;جودة البيئة&#34; تضبط طيور الحجل الفلسطيني والعوسق ويجري العمل لإعادتها للطبيعة

بيت لحم: "جودة البيئة" تضبط طيور الحجل الفلسطيني والعوسق ويجري العمل لإعادتها للطبيعة

النيابة بغزة تصدر بيانًا بشأن استخدام المفرقعات النارية المؤذية

النيابة بغزة تصدر بيانًا بشأن استخدام المفرقعات النارية المؤذية

الصحة الفلسطينية: 31 وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الفلسطينية: 31 وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

&#34;الإحصاء&#34; يعلن النتائج الرئيسية لمسح أثر جائحة (كورونا) على المؤسسات الاقتصادية

"الإحصاء" يعلن النتائج الرئيسية لمسح أثر جائحة (كورونا) على المؤسسات الاقتصادية

وقفة جماهيرية حاشدة لـ&#34;الديمقراطية&#34; وسط القطاع للمطالبة بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها

وقفة جماهيرية حاشدة لـ"الديمقراطية" وسط القطاع للمطالبة بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها

211 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

211 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

إطلاق حملة توعية وإرشاد للعمال حول قانون العمل والسلامة

إطلاق حملة توعية وإرشاد للعمال حول قانون العمل والسلامة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بيت لحم: ضبط ملحمة تضلل المواطنين ببيع اللحمة المجمدة على أنها طازجة

بيت لحم: ضبط ملحمة تضلل المواطنين ببيع اللحمة المجمدة على أنها طازجة

بيت لحم: &#34;جودة البيئة&#34; تضبط طيور الحجل الفلسطيني والعوسق ويجري العمل لإعادتها للطبيعة

بيت لحم: "جودة البيئة" تضبط طيور الحجل الفلسطيني والعوسق ويجري العمل لإعادتها للطبيعة

قوات القمع تقتحم سجن (عوفر) وتجري تدريبات في أحد أقسامه

قوات القمع تقتحم سجن (عوفر) وتجري تدريبات في أحد أقسامه

&#34;الإحصاء&#34; يعلن النتائج الرئيسية لمسح أثر جائحة (كورونا) على المؤسسات الاقتصادية

"الإحصاء" يعلن النتائج الرئيسية لمسح أثر جائحة (كورونا) على المؤسسات الاقتصادية

وقفة جماهيرية حاشدة لـ&#34;الديمقراطية&#34; وسط القطاع للمطالبة بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها

وقفة جماهيرية حاشدة لـ"الديمقراطية" وسط القطاع للمطالبة بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها

211 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

211 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

إطلاق حملة توعية وإرشاد للعمال حول قانون العمل والسلامة

إطلاق حملة توعية وإرشاد للعمال حول قانون العمل والسلامة

معهد أريج: مخطط بناء وحدات استيطانية بالأغوار يفتح المجال بالمستقبل لشرعنة المستوطنات بالضفة

معهد أريج: مخطط بناء وحدات استيطانية بالأغوار يفتح المجال بالمستقبل لشرعنة المستوطنات بالضفة

منوعات

رغم قبولها الإعتذار.. أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة.. والأخيرة تهدد

رغم قبولها الإعتذار.. أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة.. والأخيرة تهدد

بعد طلاقها على الهواء.. شاهد كيف سخرت هالة صدقي من زوجها

بعد طلاقها على الهواء.. شاهد كيف سخرت هالة صدقي من زوجها

بعد الوعود.. مريم حسين تكشف سبب تراجعها عن سداد دين والدة حلا الترك

بعد الوعود.. مريم حسين تكشف سبب تراجعها عن سداد دين والدة حلا الترك

شاهد: هل تعرضت سوزان نجم الدين للتهديد بالذبح ؟

شاهد: هل تعرضت سوزان نجم الدين للتهديد بالذبح ؟

شاهد: خالد مقداد في العناية المركزة.. وهذا ما قاله عصومي عن حالته

شاهد: خالد مقداد في العناية المركزة.. وهذا ما قاله عصومي عن حالته

شاهد كيف عبرت أصالة عن فرحتها بعد طلاقها من طارق العريان

شاهد كيف عبرت أصالة عن فرحتها بعد طلاقها من طارق العريان

عمرو دياب يثير الجدل حول حياته العاطفية.. وهذا ما قاله عن دينا الشربيني

عمرو دياب يثير الجدل حول حياته العاطفية.. وهذا ما قاله عن دينا الشربيني

شاهد: أحمد فهمي يهاجم فنانة مصرية &#34;إخرسي&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أحمد فهمي يهاجم فنانة مصرية "إخرسي".. ما القصة ؟

شاهد: بعد مسلسل &#34;نسل الأغراب&#34;.. الجمهور يطارد أحمد السقا.. وهذا ما حدث

شاهد: بعد مسلسل "نسل الأغراب".. الجمهور يطارد أحمد السقا.. وهذا ما حدث

شاهد: مودل روز تبكي بحرقة على الهواء مباشرة.. ما السبب ؟

شاهد: مودل روز تبكي بحرقة على الهواء مباشرة.. ما السبب ؟

عربي

التحالف العربي: اعتراض طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

التحالف العربي: اعتراض طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

مع ملء ثان لسد النهضة.. مصر تحذر من &#34;معاناة ووضع سيزداد سوءاً&#34;

مع ملء ثان لسد النهضة.. مصر تحذر من "معاناة ووضع سيزداد سوءاً"

لبنان: رئيس حكومة تصريف الأعمال يزور قطر ويطالبها بمساعدة بلاده

لبنان: رئيس حكومة تصريف الأعمال يزور قطر ويطالبها بمساعدة بلاده

بعد احتجاجات ضد تعيينه.. استقالة الرئيس الجديد لوكالة الأنباء الرسمية التونسية

بعد احتجاجات ضد تعيينه.. استقالة الرئيس الجديد لوكالة الأنباء الرسمية التونسية