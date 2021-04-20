عاجل

  • الجيش التشادي: الرئيس إدريس ديبي قتل أثناء مواجهته إرهابيين قادمين من ليبيا شمال البلاد

  • الجيش التشادي: المجلس الانتقالي سيعلن ميثاقا بشأن حل البرلمان والحكومة

  • الجيش التشادي: إنشاء مجلس عسكري انتقالي لمدة 18 شهرا يدير البلاد ويضمن وحدتها واستقرارها

شؤون فلسطينية

النيابة بغزة تصدر بيانًا بشأن استخدام المفرقعات النارية المؤذية

النيابة بغزة تصدر بيانًا بشأن استخدام المفرقعات النارية المؤذية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، تعليماته المشددة، إلى كافة أعضاء  النيابات الجزئية  في المحافظات، والمشرفين على المراكز الشرطية  نحو التنسيق مع مراكز الشرطة وأقسام المباحث العامة وتكليفها نحو  التعامل بحزم  بشأن مستخدمي المفرقعات النارية المؤذية، وملاحقة وضبط وتوقيف كل من يستخدم المفرقعات النارية غير المشروعة  والأكواع المؤذية طبقاً للقانون.  

وقالت النيابة  العامة في بيان لها اليوم الثلاثاء:" ورد للنيابة العامة منذ بداية شهر رمضان المبارك العديد من البلاغات المرتبطة باستخدام المفرقعات النارية المؤذية، والتي نتج عنها أضراراً جسمانية ومادية وحرائق في بعض الوقائع، بالإضافة إلى الضوضاء والتكدير لصفو الطمأنينة العامة".

وأكدت النيابة العامة،  أنّ جرائم استخدام المفرقعات المؤذية والوقائع المرتبطة بها، تشكل أكثر من وصفاً جرمياً بعضها جنايات وتصل عقوبتها للحبس عشر سنوات، ونحذر جمهور المواطنين من استخدامها وأنه سيتم محاسبة مرتكبيها، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، ومصادرة المضبوطات وفقاً للقانون.

ويأتي ذلك، انطلاقاً من المسؤولية القانونية والاجتماعية، وحفاظاً على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراتهم، ومحاربة للظواهر السلبية، متمنية السلامة والأمن لجميع أبناء الشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

بيت لحم: ضبط ملحمة تضلل المواطنين ببيع اللحمة المجمدة على أنها طازجة

بيت لحم: ضبط ملحمة تضلل المواطنين ببيع اللحمة المجمدة على أنها طازجة

بيت لحم: &#34;جودة البيئة&#34; تضبط طيور الحجل الفلسطيني والعوسق ويجري العمل لإعادتها للطبيعة

بيت لحم: "جودة البيئة" تضبط طيور الحجل الفلسطيني والعوسق ويجري العمل لإعادتها للطبيعة

قوات القمع تقتحم سجن (عوفر) وتجري تدريبات في أحد أقسامه

قوات القمع تقتحم سجن (عوفر) وتجري تدريبات في أحد أقسامه

الصحة الفلسطينية: 31 وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الفلسطينية: 31 وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

&#34;الإحصاء&#34; يعلن النتائج الرئيسية لمسح أثر جائحة (كورونا) على المؤسسات الاقتصادية

"الإحصاء" يعلن النتائج الرئيسية لمسح أثر جائحة (كورونا) على المؤسسات الاقتصادية

وقفة جماهيرية حاشدة لـ&#34;الديمقراطية&#34; وسط القطاع للمطالبة بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها

وقفة جماهيرية حاشدة لـ"الديمقراطية" وسط القطاع للمطالبة بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها

211 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

211 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

إطلاق حملة توعية وإرشاد للعمال حول قانون العمل والسلامة

إطلاق حملة توعية وإرشاد للعمال حول قانون العمل والسلامة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بيت لحم: ضبط ملحمة تضلل المواطنين ببيع اللحمة المجمدة على أنها طازجة

بيت لحم: ضبط ملحمة تضلل المواطنين ببيع اللحمة المجمدة على أنها طازجة

بيت لحم: &#34;جودة البيئة&#34; تضبط طيور الحجل الفلسطيني والعوسق ويجري العمل لإعادتها للطبيعة

بيت لحم: "جودة البيئة" تضبط طيور الحجل الفلسطيني والعوسق ويجري العمل لإعادتها للطبيعة

قوات القمع تقتحم سجن (عوفر) وتجري تدريبات في أحد أقسامه

قوات القمع تقتحم سجن (عوفر) وتجري تدريبات في أحد أقسامه

&#34;الإحصاء&#34; يعلن النتائج الرئيسية لمسح أثر جائحة (كورونا) على المؤسسات الاقتصادية

"الإحصاء" يعلن النتائج الرئيسية لمسح أثر جائحة (كورونا) على المؤسسات الاقتصادية

وقفة جماهيرية حاشدة لـ&#34;الديمقراطية&#34; وسط القطاع للمطالبة بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها

وقفة جماهيرية حاشدة لـ"الديمقراطية" وسط القطاع للمطالبة بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها

211 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

211 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

إطلاق حملة توعية وإرشاد للعمال حول قانون العمل والسلامة

إطلاق حملة توعية وإرشاد للعمال حول قانون العمل والسلامة

معهد أريج: مخطط بناء وحدات استيطانية بالأغوار يفتح المجال بالمستقبل لشرعنة المستوطنات بالضفة

معهد أريج: مخطط بناء وحدات استيطانية بالأغوار يفتح المجال بالمستقبل لشرعنة المستوطنات بالضفة

منوعات

رغم قبولها الإعتذار.. أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة.. والأخيرة تهدد

رغم قبولها الإعتذار.. أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة.. والأخيرة تهدد

بعد طلاقها على الهواء.. شاهد كيف سخرت هالة صدقي من زوجها

بعد طلاقها على الهواء.. شاهد كيف سخرت هالة صدقي من زوجها

بعد الوعود.. مريم حسين تكشف سبب تراجعها عن سداد دين والدة حلا الترك

بعد الوعود.. مريم حسين تكشف سبب تراجعها عن سداد دين والدة حلا الترك

شاهد: هل تعرضت سوزان نجم الدين للتهديد بالذبح ؟

شاهد: هل تعرضت سوزان نجم الدين للتهديد بالذبح ؟

شاهد: خالد مقداد في العناية المركزة.. وهذا ما قاله عصومي عن حالته

شاهد: خالد مقداد في العناية المركزة.. وهذا ما قاله عصومي عن حالته

شاهد كيف عبرت أصالة عن فرحتها بعد طلاقها من طارق العريان

شاهد كيف عبرت أصالة عن فرحتها بعد طلاقها من طارق العريان

عمرو دياب يثير الجدل حول حياته العاطفية.. وهذا ما قاله عن دينا الشربيني

عمرو دياب يثير الجدل حول حياته العاطفية.. وهذا ما قاله عن دينا الشربيني

شاهد: أحمد فهمي يهاجم فنانة مصرية &#34;إخرسي&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أحمد فهمي يهاجم فنانة مصرية "إخرسي".. ما القصة ؟

شاهد: بعد مسلسل &#34;نسل الأغراب&#34;.. الجمهور يطارد أحمد السقا.. وهذا ما حدث

شاهد: بعد مسلسل "نسل الأغراب".. الجمهور يطارد أحمد السقا.. وهذا ما حدث

شاهد: مودل روز تبكي بحرقة على الهواء مباشرة.. ما السبب ؟

شاهد: مودل روز تبكي بحرقة على الهواء مباشرة.. ما السبب ؟

عربي

التحالف العربي: اعتراض طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

التحالف العربي: اعتراض طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

مع ملء ثان لسد النهضة.. مصر تحذر من &#34;معاناة ووضع سيزداد سوءاً&#34;

مع ملء ثان لسد النهضة.. مصر تحذر من "معاناة ووضع سيزداد سوءاً"

لبنان: رئيس حكومة تصريف الأعمال يزور قطر ويطالبها بمساعدة بلاده

لبنان: رئيس حكومة تصريف الأعمال يزور قطر ويطالبها بمساعدة بلاده

بعد احتجاجات ضد تعيينه.. استقالة الرئيس الجديد لوكالة الأنباء الرسمية التونسية

بعد احتجاجات ضد تعيينه.. استقالة الرئيس الجديد لوكالة الأنباء الرسمية التونسية