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مصر: إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية بعد كارثة "طوخ"

مصر: إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية بعد كارثة "طوخ"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة النقل المصرية، إقالة رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية أشرف رسلان من منصبه، وتعيينه مستشارا للوزير لشؤون السكك الحديدية.

وأضاف بيان للوزارة، أنه تم ندب مصطفى عبداللطيف أبوالمكارم رئيساً جديداً للهيئة لمدة عام واحد، وذلك على خلفية حادث تصادم قطار "طوخ" الذي وقع منذ يومين في مصر وأودى بحياة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين، بحسب البيان الرسمي لوزارة الصحة .

وأشار بيان الوزارة أن  الهدف من هذه القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في  قيادات الهيئة، وإنما جاء لطبيعة المرحلة المقبلة التي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية الجاري تنفيذها.

وتجرى النيابة العامة تحقيقاتها لمعرفة أسباب هذا الحادث.

وشهدت مصر، أول أمس الأحد، مأساة كبيرة تمثلت بحادث قطار للركاب، أودى بحياة عدد من الأشخاص، وخلف ضحايا، ومع ظهور معلومات من مصادر مطلعة، بدأت تتضح أجزاء من صورة ما حدث، في انتظار نتائج التحقيقات الرسمية.

وشكل النائب العام المصري غرفة عمليات بالمكتب الفني للنائب العام، لمتابعة التحقيقات التي تباشرها نيابة استئناف طنطا في حادث قطار طوخ.

وقتل 11 شخصا وأصيب العشرات في حادث قطار جديد شهدته مصر، الأحد، عندما خرج قطار متجه من القاهرة إلى المنصورة (دلتا النيل) عن مساره في محافظة القليوبية.

وخرج القطار المتجه من القاهرة الي المنصورة عن القضبان، قرب محطة سكة حديد طوخ.

كشف مصدر مسئول بهيئة السكك الحديدية أن المعاينة المبدئية للجنة الفنية المشكلة من جانب وزير النقل لموقع حادث قطار طوخ، ترجح أن تكون التحويلة قد تسببت في إعاقة عجلات القطار ما نتج عنه انقلاب بعض عرباته.

وأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث القطار.

وكلّف السيسي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة تضم في عضويتها كلا من: هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكليات الهندسة؛ للوقوف على أسباب الحادث.

وكان وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، قد توجه إلى موقع حادث قطار طوخ لمعاينة موقع الحادث ومعرفة ملابسات وقوعه، قائلا لصحفيين إنه سيحاسب المسؤولين عن هذا الحادث.

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