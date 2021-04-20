الصحة الفلسطينية: 31 وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وأشارت الكيلة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 28، طوباس 22، سلفيت 13، نابلس 117، جنين 74، طولكرم 55، الخليل 61، رام الله والبيرة 61، بيت لحم 17، ضواحي القدس 3، أريحا والأغوار 3"، قطاع غزة 1556، مدينة القدس 15.



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 70، طوباس 30، سلفيت 3، نابلس 212، جنين 235، طولكرم 36، الخليل 75، رام الله والبيرة 69، بيت لحم 28، ضواحي القدس 19، أريحا والأغوار 4"، قطاع غزة 1500، مدينة القدس 25.



وتم تسجيل 10 وفيات في الضفة الغربية "قلقيلية 2، نابلس 2، الخليل 2، جنين 4"، وتم تسجيل 21 حالة وفاة في قطاع غزة.



ولفتت الكيلة، إلى وجود 165 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 46 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 484 مريضاً.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 166849، بينهم 25466 تلقوا الجرعتين من اللقاح.