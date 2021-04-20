عاجل

  • الجيش التشادي: الرئيس إدريس ديبي قتل أثناء مواجهته إرهابيين قادمين من ليبيا شمال البلاد

  • الجيش التشادي: المجلس الانتقالي سيعلن ميثاقا بشأن حل البرلمان والحكومة

  • الجيش التشادي: إنشاء مجلس عسكري انتقالي لمدة 18 شهرا يدير البلاد ويضمن وحدتها واستقرارها

شؤون فلسطينية

الصحة الفلسطينية: 31 وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الفلسطينية: 31 وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 28، طوباس 22، سلفيت 13، نابلس 117، جنين 74، طولكرم 55، الخليل 61، رام الله والبيرة 61، بيت لحم 17، ضواحي القدس 3، أريحا والأغوار 3"، قطاع غزة 1556، مدينة القدس 15. 

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 70، طوباس 30، سلفيت 3، نابلس 212، جنين 235، طولكرم 36، الخليل 75، رام الله والبيرة 69، بيت لحم 28، ضواحي القدس 19، أريحا والأغوار 4"، قطاع غزة 1500، مدينة القدس 25. 

وتم تسجيل 10 وفيات في الضفة الغربية "قلقيلية 2، نابلس 2، الخليل 2، جنين 4"، وتم تسجيل 21 حالة وفاة في قطاع غزة.  

ولفتت الكيلة، إلى وجود 165 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 46 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  484 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 166849، بينهم 25466 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

أخبار ذات صلة

بيت لحم: ضبط ملحمة تضلل المواطنين ببيع اللحمة المجمدة على أنها طازجة

بيت لحم: ضبط ملحمة تضلل المواطنين ببيع اللحمة المجمدة على أنها طازجة

بيت لحم: &#34;جودة البيئة&#34; تضبط طيور الحجل الفلسطيني والعوسق ويجري العمل لإعادتها للطبيعة

بيت لحم: "جودة البيئة" تضبط طيور الحجل الفلسطيني والعوسق ويجري العمل لإعادتها للطبيعة

قوات القمع تقتحم سجن (عوفر) وتجري تدريبات في أحد أقسامه

قوات القمع تقتحم سجن (عوفر) وتجري تدريبات في أحد أقسامه

النيابة بغزة تصدر بيانًا بشأن استخدام المفرقعات النارية المؤذية

النيابة بغزة تصدر بيانًا بشأن استخدام المفرقعات النارية المؤذية

&#34;الإحصاء&#34; يعلن النتائج الرئيسية لمسح أثر جائحة (كورونا) على المؤسسات الاقتصادية

"الإحصاء" يعلن النتائج الرئيسية لمسح أثر جائحة (كورونا) على المؤسسات الاقتصادية

وقفة جماهيرية حاشدة لـ&#34;الديمقراطية&#34; وسط القطاع للمطالبة بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها

وقفة جماهيرية حاشدة لـ"الديمقراطية" وسط القطاع للمطالبة بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها

211 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

211 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

إطلاق حملة توعية وإرشاد للعمال حول قانون العمل والسلامة

إطلاق حملة توعية وإرشاد للعمال حول قانون العمل والسلامة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بيت لحم: ضبط ملحمة تضلل المواطنين ببيع اللحمة المجمدة على أنها طازجة

بيت لحم: ضبط ملحمة تضلل المواطنين ببيع اللحمة المجمدة على أنها طازجة

بيت لحم: &#34;جودة البيئة&#34; تضبط طيور الحجل الفلسطيني والعوسق ويجري العمل لإعادتها للطبيعة

بيت لحم: "جودة البيئة" تضبط طيور الحجل الفلسطيني والعوسق ويجري العمل لإعادتها للطبيعة

قوات القمع تقتحم سجن (عوفر) وتجري تدريبات في أحد أقسامه

قوات القمع تقتحم سجن (عوفر) وتجري تدريبات في أحد أقسامه

&#34;الإحصاء&#34; يعلن النتائج الرئيسية لمسح أثر جائحة (كورونا) على المؤسسات الاقتصادية

"الإحصاء" يعلن النتائج الرئيسية لمسح أثر جائحة (كورونا) على المؤسسات الاقتصادية

وقفة جماهيرية حاشدة لـ&#34;الديمقراطية&#34; وسط القطاع للمطالبة بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها

وقفة جماهيرية حاشدة لـ"الديمقراطية" وسط القطاع للمطالبة بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها

211 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

211 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

إطلاق حملة توعية وإرشاد للعمال حول قانون العمل والسلامة

إطلاق حملة توعية وإرشاد للعمال حول قانون العمل والسلامة

معهد أريج: مخطط بناء وحدات استيطانية بالأغوار يفتح المجال بالمستقبل لشرعنة المستوطنات بالضفة

معهد أريج: مخطط بناء وحدات استيطانية بالأغوار يفتح المجال بالمستقبل لشرعنة المستوطنات بالضفة

منوعات

رغم قبولها الإعتذار.. أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة.. والأخيرة تهدد

رغم قبولها الإعتذار.. أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة.. والأخيرة تهدد

بعد طلاقها على الهواء.. شاهد كيف سخرت هالة صدقي من زوجها

بعد طلاقها على الهواء.. شاهد كيف سخرت هالة صدقي من زوجها

بعد الوعود.. مريم حسين تكشف سبب تراجعها عن سداد دين والدة حلا الترك

بعد الوعود.. مريم حسين تكشف سبب تراجعها عن سداد دين والدة حلا الترك

شاهد: هل تعرضت سوزان نجم الدين للتهديد بالذبح ؟

شاهد: هل تعرضت سوزان نجم الدين للتهديد بالذبح ؟

شاهد: خالد مقداد في العناية المركزة.. وهذا ما قاله عصومي عن حالته

شاهد: خالد مقداد في العناية المركزة.. وهذا ما قاله عصومي عن حالته

شاهد كيف عبرت أصالة عن فرحتها بعد طلاقها من طارق العريان

شاهد كيف عبرت أصالة عن فرحتها بعد طلاقها من طارق العريان

عمرو دياب يثير الجدل حول حياته العاطفية.. وهذا ما قاله عن دينا الشربيني

عمرو دياب يثير الجدل حول حياته العاطفية.. وهذا ما قاله عن دينا الشربيني

شاهد: أحمد فهمي يهاجم فنانة مصرية &#34;إخرسي&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أحمد فهمي يهاجم فنانة مصرية "إخرسي".. ما القصة ؟

شاهد: بعد مسلسل &#34;نسل الأغراب&#34;.. الجمهور يطارد أحمد السقا.. وهذا ما حدث

شاهد: بعد مسلسل "نسل الأغراب".. الجمهور يطارد أحمد السقا.. وهذا ما حدث

شاهد: مودل روز تبكي بحرقة على الهواء مباشرة.. ما السبب ؟

شاهد: مودل روز تبكي بحرقة على الهواء مباشرة.. ما السبب ؟

عربي

التحالف العربي: اعتراض طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

التحالف العربي: اعتراض طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

مع ملء ثان لسد النهضة.. مصر تحذر من &#34;معاناة ووضع سيزداد سوءاً&#34;

مع ملء ثان لسد النهضة.. مصر تحذر من "معاناة ووضع سيزداد سوءاً"

لبنان: رئيس حكومة تصريف الأعمال يزور قطر ويطالبها بمساعدة بلاده

لبنان: رئيس حكومة تصريف الأعمال يزور قطر ويطالبها بمساعدة بلاده

بعد احتجاجات ضد تعيينه.. استقالة الرئيس الجديد لوكالة الأنباء الرسمية التونسية

بعد احتجاجات ضد تعيينه.. استقالة الرئيس الجديد لوكالة الأنباء الرسمية التونسية