تشاد: مقتل رئيس البلاد إدريس ديبي متأثراً بإصابته خلال اشتباكات

الرئيس التشادي إدريس ديبي

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد التلفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء، بمقتل الرئيس التشادي، إدريس ديبي متأثرا بإصابته خلال اشتباكات.



ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن الجيش التشادي، إعلانه عبر التلفزيون الرسمي، مقتل ديبي متأثرا بإصابة خلال اشتباكات مع المتمردين، على جبهة القتال.



يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعادة انتخاب رئيساً للبلاد لولاية سادسة، بعد حصوله على 79,32% من الأصوات في الاقتراع الرئاسي.



وجرى الاقتراع في 11 نيسان/أبريل على ما أعلنت اللجنة الانتخابية يوم أمس الاثنين.