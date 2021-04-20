إطلاق حملة توعية وإرشاد للعمال حول قانون العمل والسلامة









رام الله - دنيا الوطنشارك وزير العمل، د. نصري أبو جيش، اليوم، في إطلاق حملة توعية وإرشاد للعمال حول قانون العمل الفلسطيني واشتراطات السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، ضمن مشروع "حياة فلسطين"، الذي تنفذه مؤسسة "العمل ضد الجوع" بالشراكة مع وزارة العمل، حيث يهدف المشروع إلى تقليل نسب البطالة من خلال التشغيل المباشر وريادة الأعمال في مناطق الجنوب "الخليل وبيت لحم".وأكد أبو جيش أن التدريب والتوعية والإرشاد للعامل من أولويات عمل الوزارة، سيما أننا مقبلون على مرحلة التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا، ومن الأهمية العمل على خلق فرص عمل مستدامة للباحثين عنه.من جهته، أكد مدير مشروع "حياة فلسطين" لؤي كباجة على أهمية حملة التوعية والإرشاد للعاملين في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الصغر، والتدريب على مهارات التشغيل والعمل الريادي، حيث ساهم المشروع خلال عامين في خلق حوالي 90-100 وظيفة للشباب في الجنوب.