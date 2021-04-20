معهد أريج: مخطط بناء وحدات استيطانية بالأغوار يفتح المجال بالمستقبل لشرعنة المستوطنات بالضفة



واضاف خليلية في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن المخططات التي سيتم وضعها على الأرض ستؤدي لإعادة تصنيف بعض البؤر والمواقع العسكرية إلى مدنية.





وأشار إلى ان منطقة مسكيوت تتضمن مشروعاً قديماً لتحويل العديد من البؤر الاستيطانية الى مربع استيطاني واحد حيث تتم هناك اعمال شق طرق ومحاولات لخلع التجمعات البدوية في المنطقة.



رام الله - دنيا الوطنقال مدير مركز الابحاث التطبيقية "أريج"، سهيل خليلية إن ما يحصل في منطقة الحمية ومكسيوت بالأغوار الشمالية من بناءوحدات إستيطانية يأتي ضمن المخطط الإسرائيلي بتنظيم أوضاع البؤر الاستيطانية في أراضي الضفة وهو ما يفتح المجال في المستقبل لتسوية أوضاع المستوطنات علماً أن العدد الأكبر منها مقام بحجة الاغراض العسكرية وهي بحاجة لتحويلها إلى مدنية.