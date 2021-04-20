سلطة المياه: سيتم البدء بتوزيع المياه من خلال برنامجٍ يضمنُ تحقيق العدالة في التوزيع

أعلن رئيس سلطة المياه، المهندس مازن غنيم، أنه سيتم اعتباراً من الأسبوع القادم البدء بتوزيع المياه من خلال برنامجٍ يضمنُ تحقيق العدالة في التوزيع بين المناطق كافةً، ضمن الإمكانيات

المتاحة.





وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، إن هناك خططًا موضوعةً لإدارة أزمة المياه، تتمثل في إعداد مشاريع عديدة لتأهيل شبكات المياه، وتخفيض نسبة الفاقد، ومساعدة مزودي الخدمات للقيام بخدماتهم على أكمل وجه.





كما تم تخصيص مجموعة من الآبار الزراعية لتزويد القرى

والمناطق المتضررة في حال حصول خلل أو نقصٍ فيها، بواسطة خطوط مخصصة للقيام بذلك.

رام الله - دنيا الوطن