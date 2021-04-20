(أونروا): رغم الدعم الأمريكي نعاني عجزاً مالياً بحوالي 150 مليون دولار

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، عدنان ابو حسنة، إن الهدف من إنشاء المنصة الالكترونية للتعليم الذاتي هو تمكين الطلاب للوصول الى مواد التعليم.



وأشار في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه المنصة تشمل حوالي 540 ألف طالب فلسطيني في كل من سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، موزعين على 710 من المدارس التابعة لـ (أونروا).



وأضاف: أن المنصة لن تكون بديلا كاملا عن عملية التعليم الوجاهي، مشيراً إلى أهميتها في وقت الأزمات وحالات الطوارئ في توجيه عملية التعليم تحت إشراف دقيق من كافة المدرسين في مختلف المناطق التابعة لـ (أونروا) في الشرق الاوسط.



وأشار أبو حسنة إلى وجود إشكاليات تتعلق بقدرات الطلاب بوجود أجهزة الكترونية تسهل متابعة التعليم الذاتي، مؤكداً على وجود مشروع لتوفير أدوات الكترونية وكل ما يتعلق بعملية الوصول، وهذا موجود ضمن خطط (أونروا) القادمة، كما سيتم طرحه في المؤتمر الدولي الذي سيعقد خلال شهور حول تطوير خدمات (أونروا) ومنها التعليمية.



وحول الأزمة المالية التي تعاني منها (أونروا)، أكد أبو حسنة، أن الوكالة تعاني من عجز مالي بحوالي 150 مليون دولار، رغم المساعدات الأمريكية التي بلغت 150 مليون دولار.



وأعرب أبو حسنة عن أمله بعودة الدعم الأمريكي واستعادة الشراكة والثقة التي أولتها الإدراة الأمريكية لـ (أونروا) والتطوير الإداري والاصلاحات التي جرت فيها، مؤكداً حرص (أونروا) أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في غضون أشهر قليلة.



وشدد أبو حسنة على ضرورة وجود آليات وتبرعات يمكن التنبؤ بها، مشيراً إلى خطورة الوضع بأن معظم ميزانيات (أونروا) تأتي من التبرعات الطوعية.



وأضاف: أن هناك اتفاقية جديدة وقعت مع منظمة التعاون الإسلامي حول إنشاء وقف لـ (أونروا)، إضافة إلى وجود تحركات متعددة تتم في آن واحد وبجهد كبير في مختلف الاتجاهات.