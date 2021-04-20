قوات الاحتلال تستولي على جرار زراعي في قرية بردلة بالأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على جرار زراعي في قرية بردلة، بالأغوار الشمالية.



وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، بأن الاحتلال داهم القرية واستولى على جرار زراعي للمواطن عزات أحمد خنيفس.