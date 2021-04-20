نابلس: قوات الاحتلال تخطر بوقف بناء وهدم 13 منزلاً في بلدة قبلان

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف بناء وهدم 13 منزلاً في بلدة قبلان جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسلمت إخطارات تقضي بوقف البناء والهدم لـ13 منزلا تقع في الجهة الشمالية من البلدة؛ وذلك بحجة البناء في مناطق مصنفة (ج)، وبدون ترخيص.



وأضاف: أن بعض هذه المنازل مسكون والبعض الآخر في التجهيزات الآخيرة من أجل السكن.