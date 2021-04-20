شؤون فلسطينية

طالع بالأسماء: كشف السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء

طالع بالأسماء: كشف السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء.

وقالت الوزارة في تصريح لها، إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة، والسادسة حتى الرقم (80) من كشف رقم (2021/13).

وطالبت الوزارة بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما طالبت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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