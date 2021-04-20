"الاقتصاد" بغزة: قرار بالوزارة بمنع استيراد الألعاب النارية أو المفرقعات أو الاتجار بها
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، عبد الفتاح موسى، إن هناك قراراً في الوزارة بمنع استيراد الألعاب النارية أو المفرقعات أو الاتجار بها.
قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، عبد الفتاح موسى، إن هناك قراراً في الوزارة بمنع استيراد الألعاب النارية أو المفرقعات أو الاتجار بها.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن هذا القرار إداري صدر عام 2017، ومبني على قرارات صدرت في سنوات سابقة.
وشدد أبوموسى على أن الإدارة العامة للمعابر تمنع دخول المفرقعات وتصادرها على المعابر، "كما أن قوانين الإدارة العامة للصناعة تمنع تصنيع هذه المواد لخطورتها، وكل من يخالف يعرض نفسه للمسائلة القانونية".
وقال: إن الوزارة بالتعاون مع كافة جهات الاختصاص تتابع عبر جولاتها التفتيشية الأسواق والمصان، وتسجل محاضر ضبط للمخالفين لقرارات الوزارة بمنع الاتجار بالمفرقعات أو صناعتها.
وقال: إن الوزارة بالتعاون مع كافة جهات الاختصاص تتابع عبر جولاتها التفتيشية الأسواق والمصان، وتسجل محاضر ضبط للمخالفين لقرارات الوزارة بمنع الاتجار بالمفرقعات أو صناعتها.
وأكد بأن "مؤخرا تم إيقاف مصنعين في غزة كانت تصنع هذه المواد الخطيرة".
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