غزة: "شرطة البلديات" تُكثف جهودها لتنظيم الأسواق في رمضان





وقال حمادة: "أفردت شرطة البلديات عناصرها وبإسنادٍ من معاوني الشرطة على مدار الساعة للعمل على متابعة احتياجات المواطنين وإزالة التعديات التي تتسبب في الازدحام والذي من شأنه أن يعيق سير المواطنين".



وحول طبيعة العمل المشترك ضمن خطة رمضان، أكد حمادة أن جهود شرطة البلديات تتضافر مع الإدارات الشرطية المتخصصة كشرطة المرور والنجدة، في تسهيل حركة المرور والتقليل من الازدحامات المرورية في الأسواق، أو الشوارع المؤدية لها، خاصةً قبيل موعد الإفطار.



ولفت إلى تعاون مباحث التموين وقسم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني وأقسام الصحة في البلديات مع الشرطة عبر متابعة البضائع والمواد التموينية وفحص مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومتابعة مروجي المواد الغذائية الفاسدة.

وتُشرف شرطة البلديات على متابعة الأسواق اليومية الاعتيادية في محافظات القطاع الخمس، وفق خطةٍ شهر رمضان، في حين تم إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية قبل شهر رمضان ضمن تدابير مواجهة فيروس (كورونا).