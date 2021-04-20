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للتحذير من العودة للاتفاق النووي.. أكثر من 2000 ضابط إسرائيلي يبعثون رسالة للبيت الأبيض

للتحذير من العودة للاتفاق النووي.. أكثر من 2000 ضابط إسرائيلي يبعثون رسالة للبيت الأبيض
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذر أكثر من الفي ضابط إسرائيلي متقاعد، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من العودة الى الاتفاق النووي مع إيران. 

جاء ذلك في رسالة بعثها "منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي" إلى البيت الأبيض، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ومن بين الموقّعين عليها البريغادير احتياط حسون حسون، معرببين عن قلقهم من مساعي واشنطن وعدّة دول اوروبية لإنعاش الاتفاق النووي، "وسط تجاهل مخاوف دول في الشرق الأوسط من الصفقة المحتملة".

وأشاروا إلى أن إيران تسعى بشكل صريح وعلني إلى تدمير إسرائيل، معتبرين أن منعها من امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية هو "أمر أساسي لمنع حدوث كارثة"، وفق تعبيرهم.

ويضم منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي جنرالات في الجيش وضباطاً رفيعي المستوى في وكالات الاستخبارات والشاباك، وغيرها من المؤسسات الأمنية.

 واعتبر هؤلاء أن "قرار إدارة بايدن منح إيران شريان حياة يهدد بتقويض الاستقرار الإقليمي في أعقاب اتفاقيات التطبيع التاريخية بين إسرائيل والبحرين والإمارات".

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