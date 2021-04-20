الخليل: سلطات الاحتلال تستولي على كرفانين شرق يطا

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، على كرفانين في قرية سوسيا شرق يطا، جنوب الخليل.



وأكد رئيس مجلس قروي سوسيا جهاد النواجعة، أن قوات الاحتلال استولت على الكرفانين في منطقة واد الرخيم في القرية، وأن أحدهما مكسن والآخر يستخدم كمخزن للأعلاف يعودان للمواطن أحمد نصر دعاجنة، بحجة أن المنطقة مسماة (ج)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطيينة (وفا).