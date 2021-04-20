عربي

التحالف العربي: اعتراض طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

التحالف العربي: اعتراض طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
حوثيون - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعترض التحالف العربي في اليمن اعترض طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة "أنصار الله" تجاه خميس مشيط في المملكة، وفق ما نقلت وسائل إعلام سعودية.

وكان التحالف أعلن عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة داخل الأجواء اليمنية، موضحا أن محاولات الجماعة العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد في بيان له على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وكثفت جماعة "أنصار الله" في الأسابيع الأخيرة هجماتهم ضد السعودية.

أخبار ذات صلة

مع ملء ثان لسد النهضة.. مصر تحذر من &#34;معاناة ووضع سيزداد سوءاً&#34;

مع ملء ثان لسد النهضة.. مصر تحذر من "معاناة ووضع سيزداد سوءاً"

لبنان: رئيس حكومة تصريف الأعمال يزور قطر ويطالبها بمساعدة بلاده

لبنان: رئيس حكومة تصريف الأعمال يزور قطر ويطالبها بمساعدة بلاده

بعد احتجاجات ضد تعيينه.. استقالة الرئيس الجديد لوكالة الأنباء الرسمية التونسية

بعد احتجاجات ضد تعيينه.. استقالة الرئيس الجديد لوكالة الأنباء الرسمية التونسية

الداخلية المصرية تكشف تفاصيل عملية تصفية عناصر تنظيم الدولة المتورطة بقتل قبطي

الداخلية المصرية تكشف تفاصيل عملية تصفية عناصر تنظيم الدولة المتورطة بقتل قبطي

أمير قطر يدعو الأطراف اللبنانية إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة

أمير قطر يدعو الأطراف اللبنانية إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة

شاهد: احتراق شاحنة على إحدى الطرق بمصر

شاهد: احتراق شاحنة على إحدى الطرق بمصر

مصر: عملية الملء الثانية لسد النهضة ستؤثر على نظام النيل الأزرق

مصر: عملية الملء الثانية لسد النهضة ستؤثر على نظام النيل الأزرق

روسيا: مقتل نحو 200 مسلح بضربات جوية لقواتنا على قاعدة مسلحين بسوريا

روسيا: مقتل نحو 200 مسلح بضربات جوية لقواتنا على قاعدة مسلحين بسوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة: قرار بالوزارة بمنع استيراد الألعاب النارية أو المفرقعات أو الاتجار بها

"الاقتصاد" بغزة: قرار بالوزارة بمنع استيراد الألعاب النارية أو المفرقعات أو الاتجار بها

غزة: &#34;شرطة البلديات&#34; تُكثف جهودها لتنظيم الأسواق في رمضان

غزة: "شرطة البلديات" تُكثف جهودها لتنظيم الأسواق في رمضان

الخليل: سلطات الاحتلال تستولي على كرفانين شرق يطا

الخليل: سلطات الاحتلال تستولي على كرفانين شرق يطا

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير نور البيطاوي آخذ بالاستقرار والتحسن

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير نور البيطاوي آخذ بالاستقرار والتحسن

خبير بالقانون الدولي: المستوطنات غير شرعية ويجب تفكيكها

خبير بالقانون الدولي: المستوطنات غير شرعية ويجب تفكيكها

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف بدل المياومة عن شهر مارس

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف بدل المياومة عن شهر مارس

الأغوار الشمالية: النيران تأتي على مساحات رعوية واسعة غرب بردلة

الأغوار الشمالية: النيران تأتي على مساحات رعوية واسعة غرب بردلة

أبو سلمية: الوضع الصحي ما زال خطيراً وخلية الأزمة تجتمع اليوم لبحث كافة الخيارات

أبو سلمية: الوضع الصحي ما زال خطيراً وخلية الأزمة تجتمع اليوم لبحث كافة الخيارات

منوعات

رغم قبولها الإعتذار.. أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة.. والأخيرة تهدد

رغم قبولها الإعتذار.. أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة.. والأخيرة تهدد

بعد طلاقها على الهواء.. شاهد كيف سخرت هالة صدقي من زوجها

بعد طلاقها على الهواء.. شاهد كيف سخرت هالة صدقي من زوجها

بعد الوعود.. مريم حسين تكشف سبب تراجعها عن سداد دين والدة حلا الترك

بعد الوعود.. مريم حسين تكشف سبب تراجعها عن سداد دين والدة حلا الترك

شاهد: هل تعرضت سوزان نجم الدين للتهديد بالذبح ؟

شاهد: هل تعرضت سوزان نجم الدين للتهديد بالذبح ؟

شاهد: خالد مقداد في العناية المركزة.. وهذا ما قاله عصومي عن حالته

شاهد: خالد مقداد في العناية المركزة.. وهذا ما قاله عصومي عن حالته

شاهد كيف عبرت أصالة عن فرحتها بعد طلاقها من طارق العريان

شاهد كيف عبرت أصالة عن فرحتها بعد طلاقها من طارق العريان

عمرو دياب يثير الجدل حول حياته العاطفية.. وهذا ما قاله عن دينا الشربيني

عمرو دياب يثير الجدل حول حياته العاطفية.. وهذا ما قاله عن دينا الشربيني

شاهد: أحمد فهمي يهاجم فنانة مصرية &#34;إخرسي&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أحمد فهمي يهاجم فنانة مصرية "إخرسي".. ما القصة ؟

شاهد: بعد مسلسل &#34;نسل الأغراب&#34;.. الجمهور يطارد أحمد السقا.. وهذا ما حدث

شاهد: بعد مسلسل "نسل الأغراب".. الجمهور يطارد أحمد السقا.. وهذا ما حدث

شاهد: مودل روز تبكي بحرقة على الهواء مباشرة.. ما السبب ؟

شاهد: مودل روز تبكي بحرقة على الهواء مباشرة.. ما السبب ؟

عربي

التحالف العربي: اعتراض طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

التحالف العربي: اعتراض طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

مع ملء ثان لسد النهضة.. مصر تحذر من &#34;معاناة ووضع سيزداد سوءاً&#34;

مع ملء ثان لسد النهضة.. مصر تحذر من "معاناة ووضع سيزداد سوءاً"

لبنان: رئيس حكومة تصريف الأعمال يزور قطر ويطالبها بمساعدة بلاده

لبنان: رئيس حكومة تصريف الأعمال يزور قطر ويطالبها بمساعدة بلاده

بعد احتجاجات ضد تعيينه.. استقالة الرئيس الجديد لوكالة الأنباء الرسمية التونسية

بعد احتجاجات ضد تعيينه.. استقالة الرئيس الجديد لوكالة الأنباء الرسمية التونسية