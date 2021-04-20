التحالف العربي: اعتراض طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

اعترض التحالف العربي في اليمن اعترض طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة "أنصار الله" تجاه خميس مشيط في المملكة، وفق ما نقلت وسائل إعلام سعودية.



وكان التحالف أعلن عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة داخل الأجواء اليمنية، موضحا أن محاولات الجماعة العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.



وأكد في بيان له على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.



وكثفت جماعة "أنصار الله" في الأسابيع الأخيرة هجماتهم ضد السعودية.



رام الله - دنيا الوطن