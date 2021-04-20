هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير نور البيطاوي آخذ بالاستقرار والتحسن

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الوضع الصحي للأسير نور البيطاوي آخذ بالاستقرار والتحسن، ويقبع حالياً داخل ما يسمى مستشفى "الرملة".



وبينت الهيئة في في تقرير صادر عنها اليوم الثلاثاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الشاب بيطاوي من منزله في مخيم جنين، وذلك بعد إطلاق الرصاص الحي باتجاهه وإصابته إصابة مباشرة في البطن، وجرى نقله بعدها إلى مشفى "العفولة" الإسرائيلي، وهناك أُجريت له عملية جراحية واستئصلت أجزاء من أمعائه.



وأضافت: أنه نتيجة لاصابته قام أطباء الاحتلال بوضع كيس براز خارجي له، وكيس آخر لتصريف الدم الفاسد، لافتة بأنه مكان العملية لا يزال مفتوح ويتم وضع ضمادات بشكل يومي لحين التئام الجرح، كما يتم تزويده بمسكنات الآلام ومميع للدم.



وأشارت الهيئة أن الشاب بيطاوي مكث لفترة داخل قسم العناية المكثفة بمشفى "العفولة" نتيجة لصعوبة حالته في ذلك الوقت، ومؤخراً تم نقله إلى مشفى "الرملة"، وفي الوقت الحالي يستطيع المشي على قدميه دون الحاجة لكرسي متحرك، ووضعه يتحسن بشكل تدريجي.



يذكر بأن الشاب البيطاوي معتقل منذ تاريخ 8/2/2021، ولا يزال موقوف حتى الآن، ولدية جلسة محاكمة يوم غد الأربعاء.