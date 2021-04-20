شؤون فلسطينية

مجدي ضهير: ندرس تشديد الإجراءات لمواجهة تصاعد الحالة الوبائية والموجة الثانية لا تزال بذروتها

مجدي ضهير: ندرس تشديد الإجراءات لمواجهة تصاعد الحالة الوبائية والموجة الثانية لا تزال بذروتها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة، بغزة، مجدي ضهير، "إننا ندرس تشديد الإجراءات لمواجهة تصاعد الحالة الوبائية في قطاع غزة".

وأضاف في تصريحات لوكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، بأن "الموجة الثانية من الفيروس لا زالت في ذروتها".

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي، رئيس لجنة الطوارئ بغزة، محمد أبو سلمية، اليوم الثلاثاء: إن الوضع الصحي في القطاع، ما زال خطيراً جداً.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): "نحن في عين العاصفة، والموجة الحالية أكبر وأصعب من الموجة السابقة"، مشيراً إلى أن اجتماعاً سيعقد اليوم، لخلية الأزمة لبحث كافة الخيارات من أجل منع تدهور القطاع الصحي.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، بأنها أجرت 4194 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة 1556 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

وسجلت في موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة، تعافي 1500 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما تم تسجيل 21 حالة وفاة بالفيروس خلال نفس الفترة الزمنية.

وكانت وزيرة الصحة، مي الكيلة، قالت إن الأعداد الموجودة لا تعكس الحالة البوبائية العالية، خاصة في قطاع غزة، "ونحن قلقون على أهلنا في القطاع".

وقالت: "نحن قلقون جداً على القطاع، لأن نسبة الكثافة السكانية أعلى بكثير من قطاع غزة، وبالتالي نسبة الانتشار أعلى من الضفة الغربية". 

وتابعت: ما هو موجود لدينا موجود في قطاع غزة، ونحن متواصلون مع الأخوة في غزة، وعلى اتصال يومي مع الفنيين بوزارة الصحة بغزة، ونرسل لهم كل ما لدينا والمطاعيم أيضا.

وأكدت وزيرة الصحة، بأن في القطاع ذكروا لنا بأن هناك استنكافاً أكثر لأخذ المطاعيم من الضفة، حيث أن نسبة الإقبال على اللقاح في الضفة  7.1%  بينما في غزة 2.2 %.

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