"الصحة" بغزة توجه دعوة للمواطنين فوق "40 عاماً" بشأن التطعيم ضد (كورونا)

وجهت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، دعوة للمواطنين فوق "40 عاماً" بشأن التطعيم ضد فيروس (كورونا).





وقال في الدعوة التي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها: "بناء على خطة وزاره الصحة في تطعيم المواطنين ضد جائحة (كوفيد-19) نهيب بالمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن (40 عاماً)، المسجلين وغير المسجلين على منصة التطعيم الخاصة بالوزارة، التوجه الى المراكز الصحية التالية لتلقي اللقاح مباشرة.





وأضافت: وذلك خلال أيام الاسبوع من السبت إلى الخميس، ومن الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً وذلك في مراكز التطعيم المعلن عنها سابقا وهي :-





محافظة الشمال:- عيادة هالة الشوا التابعة للوزارة -عيادة الفاخورة التابعة للوكالة.





محافظة غزة :- عيادة صبحة الحرازين- عيادة مسقط الرحمة بالشجاعية-عيادة الدرج-عيادة الشاطئ التابعة للوزارة -عيادة الشاطئ وكالة - عيادة الشيخ رضوان وكالة.





محافظة الوسطى:- عيادة المغازي وعيادة الدرج وكالة- وعيادة دير البلح التابعة للوزارة.





محافظة خان يونس:- عيادة مسقط القرارة -عيادة المعسكر وكالة.





محافظة رفح:- عيادة رفح الوكالة -عيادة تل السلطان التابعة للوزارة.





وأكدت وزارة الصحة على سلامة اللقاحات المتوفرة ونجاعتها في إعطاء المناعة اللازمة للوقاية من المرض.

رام الله - دنيا الوطن