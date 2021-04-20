شؤون فلسطينية

الأغوار الشمالية: النيران تأتي على مساحات رعوية واسعة غرب بردلة

الأغوار الشمالية: النيران تأتي على مساحات رعوية واسعة غرب بردلة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أتت النيران على مساحات واسعة في خربة جباريس إلى الغرب من قرية بردلة، بالأغوار الشمالية.

ووفقا للناشط الحقوقي عارف دراغمة، فإن النيران التي تشتعل منذ أمس في المنطقة، أدت إلى احتراق آلاف الدونمات الرعوية وأشجار الزيتون، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال مدير الدفاع المدني في طوباس، هلال حماد، إن طواقم الدفاع المدني تعمل على محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى أراضي المواطنين الزراعية.

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