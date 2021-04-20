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دولي

الهند تواصل تسجيل مستويات قياسية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الهند تواصل تسجيل مستويات قياسية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا) المستجد في الهند عن المستوى الذي بلغته في اليوم السابق، لكنها ظلت فوق مستوى المئتي ألف لليوم السادس على التوالي.

يأتي ذلك مع زيادة بمقدار 259170 إصابة خلال الساعات 24 الماضية، وفق ما أظهرت بيانات وزارة الصحة في البلاد.

وسجلت الوزارة ارتفاعاً قياسياً في عدد الوفيات مع تسجيل 1761 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 180550 حالة من بين 15 مليوناً و321089 إصابة.

وتحتل الهند المركز الثاني في قائمة الدول من حيث الإصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والمرتبة الثالثة من حيث الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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