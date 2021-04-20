"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لأسعار الجملة في الربع الأول من 2021

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة سجل انخفاضاً مقداره 0.64% خلال الربع الأول 2021 مقارنة بالربع الرابع 2020، وبلغ هذا الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 124.73 خلال الربع الأول 2021 مقارنة بـ125.53 خلال الربع الرابع 2020 (سنة الأساس 2007 = 100).



الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية:



سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية انخفاضاً مقداره 1.52%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 127.30 خلال الربع الأول 2021 مقارنة بـ129.26 خلال الربع الرابع 2020 (سنة الأساس 2007 = 100).



الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة:



سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة ارتفاعاً نسبته 0.27%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 121.08 خلال الربع الأول 2021 مقارنة بـ120.75 خلال الربع الرابع 2020 (سنة الأساس 2007 = 100).



حركة أسعار الجملة ضمن الأنشطة الرئيسية:



سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفاضاً مقداره 10.11% خلال الربع الأول 2021 مقارنة بالربع الرابع 2020.



كما سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.79%، نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط منتجات طحن الحبوب والأعلاف بمقدار 4.59%، ونشاط الزجاج ومنتجاته بمقدار 3.35%، ونشاط المنسوجات بمقدار 3.18%، ونشاط الملابس الجاهزة بمقدار 3.01%، ونشاط منتجات الألبان بمقدار 2.93%، ونشاط المشروبات بمقدار 2.88%، ونشاط منتجات الجلود بمقدار 2.47%، ونشاط الأثاث بمقدار 2.01%، ونشاط اللحوم ومنتجاتها بمقدار 1.94%، رغم ارتفاع أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 6.78%، ونشاط الورق ومنتجات الورق بنسبة 2.77%، ونشاط منتجات المعادن المشكلة الأخرى بنسبة 1.92%.



وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة انخفاضاً مقداره 0.29%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل بمقدار 2.82%، متأثرةً بانخفاض أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بمقدار 6.04%، وأسعار الحبوب والبقول المجففة بمقدار 5.08%، رغم ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.61%، في حين سجلت أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان ارتفاعاً نسبته 5.04%، متأثرةً بارتفاع أسعار الحيوانات الحية بنسبة 6.60%، وأسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 1.90%.



وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.15% خلال الربع الأول 2021 مقارنة بالربع الرابع 2020.