قطاع غزة: 21 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، بأنها أجرت 4194 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة 1556 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وسجلت في موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة، تعافي 1500 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما تم تسجيل 21 حالة وفاة بالفيروس خلال نفس الفترة الزمنية.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 92642 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 19645 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 72199 حالة، وإجمالي الوفيات 798 حالة وفاة.



وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 382 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 267 حالة.



وفيما يتعلق بالتطعيمات، وصل إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 33877 شخصاً.