تشاد: إعادة انتخاب الرئيس إدريس ديبي لولاية سادسة





وجرى الاقتراع في 11 نيسان/أبريل على ما أعلنت اللجنة الانتخابية يوم أمس الاثنين.



وبلغت نسبة المشاركة 64,81%. وفاز الرئيس المنتهية ولايته من الدورة الأولى على ما أوضح رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، كودي محمد بام، وهو يكشف عن النتائج الرسمية "المؤقتة" إذ ينبغي على المحكمة العليا إقرارها بعد البت في طعون محتملة.



وحل رئيس الوزراء السابق ألبير باهيمي باداكيه في المرتبة الثانية مع 10,32%. وأتت المرأة الأولى التي تترشح إلى الانتخابات الرئاسية في تاريخ تشاد في المرتبة لثالثة بحصولها على 3,16% من الأصوات، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وترشح تسعة أشخاص رسميا لمواجهة ديبي إلا أن ثلاثة منهم انسحبوا ودعوا إلى مقاطعة الاقتراع إلا أن المحكمة العليا أبقت على أسمائهم على بطاقات الاقتراع.



وكانت إعادة انتخاب ديبي متوقعة بشكل واسع لأنه كان يواجه ستة مرشحين لا ثقل سياسيا لهم.



رام الله - دنيا الوطنأُعيد انتخاب الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، لولاية سادسة، بعد حصوله على 79,32% من الأصوات في الاقتراع الرئاسي.