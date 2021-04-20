لبنان: رئيس حكومة تصريف الأعمال يزور قطر ويطالبها بمساعدة بلاده



واستقالة دياب جاءت عقب انفجار هائل دمر مرفأ بيروت في آب/أغسطس وأدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وتدمير أحياء كاملة من العاصمة البنانية، وألقيت مسؤوليته بشكل واسع على الإهمال الرسمي.



كما أدى الانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي إلى انتشار الفقر والبطالة وتآكل القوة الشرائية لدى اللبنانيين.



رام الله - دنيا الوطنخلال زيارة يقوم بها إلى العاصمة القطرية هي الأولى له إلى الخارج منذ توليه رئاسة الحكومة، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، حسان دياب، دولة قطر إلى مساعدة بلاده التي بلغت حافة الانهيار الاقتصادي الشامل.واعتبرت وسائل إعلام لبنانية، بأن هذه الزيارة محاطة بـ"السرية"، وقد التقى دياب خلالها العديد من المسؤولين والوزراء القطريين البارزين.وفي تصريح للصحافيين قال دياب في مقر السفارة اللبنانية بالدوحة: "لقد بلغ لبنان حافة الانهيار الشامل (...) بفعل عقود من الحروب والإهدار والفساد، والسياسات التي شجعت الاقتصاد الريعي على حساب الاقتصاد المنتج".وتابع "اليوم، جئنا إلى الشقيقة قطر نطرق بابها، كما سنطرق أبواب دول عربية شقيقة أخرى لم تتخل عن لبنان، وننتظر أن تفتح أبوابها لنا، كما فعلت الشقيقة قطر"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).