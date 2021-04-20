بعد احتجاجات ضد تعيينه.. استقالة الرئيس الجديد لوكالة الأنباء الرسمية التونسية

وكالة تونس أفريقيا للأنباء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس المدير العام لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، كمال بن يونس، استقالته، عقب أيام من الاحتجاجات على تعيينه الذي رفضه الصحفيون.



وقال بن يونس: إنه استقال حرصا على "تجنب الانخراط في التجاذبات السياسية والتسيير الروتيني لمؤسسة إعلامية عمومية تحتاج خطة إصلاح شاملة يشارك فيها الإداريون والمختصون في التسيير الحديث والإعلاميون والخبراء بعيدا عن المزايدات".



وتعهد صحافيو الوكالة الرسمية بالمضي قدما في إضراب عام هو الأول من نوعه احتجاجا على اقتحام الشرطة مقر الوكالة الأسبوع الماضي لفرض تنصيب كمال بن يونس رئيسا مديرا عاما.



وقالوا يومها: إن إن تعيين بن يونس يهدف إلى سيطرة الحكومة وأحزاب مؤيدة لها على الوكالة ويهدد استقلاليتها، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



ويقول المحتجون: إن بن يونس قريب من حزب النهضة الإسلامي المعتدل، أكبر أحزاب البرلمان. ويتهمونه بدعم خطوات لكبح حرية الصحافة قبل ثورة 2011.



ونفى بن يونس هذه الاتهامات قائلا إنه ليس له أي انتماء سياسي.