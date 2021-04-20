إسرائيل: خشية من ارتفاع جديد بإصابات (كورونا) بسبب الطفرة "الهندية"

إسرائيل بلا كمامات في الأماكن العامة

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رام الله - دنيا الوطن

قال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، حيزي ليفي إنه يخشى من ارتفاع آخر على نسبة المرضى بفيروس (كورونا) في إسرائيل، في أعقاب الطفرات الجديدة للفيروس ومدى انتشارها.



وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أنه بالنسبة للطفرة الهندية، "من غير الواضح ما إذا كان التطعيم يوفر الوقاية منها".



وتابع: في ظل هذا التطور فمن المحتمل أن يتم تحديد عدد الأشخاص الذين يدخلون إسرائيل، وخاصة من الدول الموبوءة مثل البرازيل والهند، إلا أنه أكد بأن الموضوع قيد الدراسة حاليا

ولم يتخذ اي قرار بعد بهذا الشأن.



وقال ليفي: يُحتمل أن نفرض على العائدين إلى إسرائيل، دفع تكاليف الفحوص التي سيخضعون لها.



يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه تحسن الصورة الوبائية في إسرائيل، حيث هبط عدد حالات (كورونا) النشطة إلى أقل من 2200 حالة.