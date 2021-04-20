طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء









وأضافت: "كما على المسافرين التواجد الساعة 8:00 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية لمعبر رفح لتسهيل سفرهم".







وقالت: إن المسافرين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9:00 صباح اليوم الثلاثاء في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.وأضافت: "كما على المسافرين التواجد الساعة 8:00 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية لمعبر رفح لتسهيل سفرهم".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، فجر اليوم الثلاثاء، عن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء.وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بالوزارة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء 21 نيسان/أبريل.