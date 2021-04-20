قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين في القدس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مقدسيين خلال اقتحامها البلدة القديمة في القدس، وبلدة الطور شرقا.



وأفادت مصادر محلية، بأن مخابرات الاحتلال وشرطته اقتحمت حارة السعدية في البلدة القديمة بالقدس، واعتقلت كلا من: يوسف الحزينة، ونورس أبو غزال، وعيسى متعب، ويزن حرباوي، كما اعتقلت محمد هارون من بلدة الطور شرق القدس.