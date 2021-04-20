إسرائيل: المعسكر المعارض لنتنياهو يسيطر على اللجنة المنظمة في (كنيست)





ورغم توصل حزبي (ليكود) و(يمينا) إلى اتفاق كان سيضمن الأغلبية لمعسكر اليمين في هذه اللجنة، ردت الهيئة العامة لـ (كنيست) بغالبية 60 نائباً معارضاً، الاقتراح الذي قدمه رئيس اللجنة النائب من (ليكود) ميكي زوهار.





واعتمدت (كنيست) بدلا لذلك، اقتراحاً للنائب ميكي كوهين من حزب (هناك مستقبل) بشأن تشكيلة هذه اللجنة النافذة، بحيث ستضم 16 نائبا من المعسكر المعارض لنتنياهو، و14 من المعسكر المؤيد له، بالإضافة إلى ممثل عن (القائمة العربية الموحدة) وممثليْن من حزب (يمينا) الذي سيصبح بيضة القبان في اللجنة.



وكان نتنياهو قد اجتمع على مدى ساعة ونصف الساعة، مع رئيس حزب (يمينا)، نفتالي بينيت، وأُفيد أن بينيت لم يجاهر بموقف كتلته بشأن تشكيلة اللجنة.





كما اجتمع بينيت مع رئيس حزب أمل جديد)، غدعون ساعار ورئيس حزب (هناك مستقبل)، يائير لابيد مع رئيس حزب (القائمة العربية الموحدة) منصور عباس.





رام الله - دنيا الوطنحقق معسكر التغيير الذي يسعى إلى استبدال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "إنجازا برلمانياً لافتا"، بحيث أصبح يسيطر على اللجنة المنظمة التي ستدير (كنيست) إلى حين تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.وشهدت (كنيست) دراما، بعد أن أجهضت (القائمة العربية الموحدة) في اللحظة الأخيرة مقترحاً لحزب (ليكود) بخصوص تركيبة اللجنة.