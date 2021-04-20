فلسطينيون يهاجمون خمسة مستوطنين ويحرقون مركبتهم قرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن خمسة مستوطنين تعرضوا الليلة الماضية، إلى هجوم من قبل فلسطينيين قرب رام الله، فيما تم حرق مركبتهم.
وقالت الصحيفة، إن خمسة مستوطنين، تعرضوا الليلة لهجوم من قبل فلسطينيين بعدما غادروا بسيارتهم من مستوطنة (عوفرا) متجهين إلى (بيت إيل).
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن خمسة مستوطنين تعرضوا الليلة الماضية، إلى هجوم من قبل فلسطينيين قرب رام الله، فيما تم حرق مركبتهم.
وقالت الصحيفة، إن خمسة مستوطنين، تعرضوا الليلة لهجوم من قبل فلسطينيين بعدما غادروا بسيارتهم من مستوطنة (عوفرا) متجهين إلى (بيت إيل).
وأضافت: بأن المستوطنين دخلوا قرية "عين يبرود" لاختصار الطريق، فطاردهم الفلسطينيون ما دفع المستوطنين للنزول من سيارتهم ولاذوا بالفرار بعد رشقهم بالحجارة، ثم أشعل الفلسطينيون النار في السيارة التي احترقت بالكامل.
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