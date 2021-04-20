نتنياهو: الحل للعقدة السياسية هو إجراء انتخابات مباشرة لاختيار رئيس الوزراء





وتابع: "هذا بالضبط هو الوقت المناسب لإظهار القيادة وتشكيل حكومة الوفاق والوحدة الوطنية بدون بيبي".





في السياق، نقلت قناة (كان) عن مسؤولين في (ليكود)، بأنهم اقترحوا على نتنياهو إعادة تفويض تشكيل الحكومة الآن إلى رئيس إسرائيل. بهدف تقييد كتلة التغيير الغير جاهزة،

وبحسبهم قالوا: إن فرص تشكيل الحكومة معدومة، والآن يجب استغلال الفرصة وتصعيب الأمر على الجانب الآخر.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يجب أن يتوقف زعيم (يمينا)، نفتالي بينت، عن الاندفاع نحو حكومة يسارية إلى جانب يائير لابيد و(ميرتس) و(العمل).وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: بأنه "يجب على بينت دعم اقتراحنا للجنة المنظمة الذي يمنع نقل السلطة إلى اليسار ودعم حل الانتخابات المباشرة.وقال نتنياهو: إن الحل للعقدة السياسية وأغلبية ساحقة تؤيده، هو "إجراء انتخابات مباشرة لاختيار رئيس الوزراء، الجمهور سيصوت مباشرة في انتخابات سريعة بدون حل (كنيست)".في السياق، نقلت صحيفة (معاريف) عن وزير الجيش زعيم (أزرق أبيض)، بيني غانتس، تحذيره لبينت ومنصور عباس.ووجه لهما رسالة: "لا تقعوا في فخ بيبي، لا تنخدعوا بوعوده الزائفة - يا نفتالي، أنت تعرف بيبي منذ سنوات، إنه ينوي إفلاسك أخلاقيا وسياسيا، هو لا يُجري معك مفاوضات بشأن حكومة وشراكة - إنها محاولة احتيال أخرى".