شاهد: الاحتلال يبدأ بإنتاج منظومة دفاع جديدة يصل مداها إلى 150 كيلومترا





وتهدف المنظومة إلى مواجهة "تهديدات "باليستية وطائرات ومروحيات ومسيّرات، ويمكن تركيبها على السفن الحربية التابعة لسلاح البحرية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقال المدير العام للصناعات الجوية: إن هذه المنظومة تم تطويرها استنادا إلى مواصفات منظومة "باراك المتوسطة المدى" التي يستخدمها منذ فترة سلاح الجو وجيوش اجنبية في العالم.



والصاروخ يعد واحداً من عائلة الدفاعات الجوية في منظومة "باراك" التي تشمل صواريخ بصل مداها الى 35 كيلومترا و 70 كيلومترا، والتي يمكن استخدامها في البحر واليابسة.



وبلغ حجم الصفقات التي عقدت حتى الان لبيع المنظومة الجديدة سبعة مليارات دولار إجمالا.















رام الله - دنيا الوطنبدأت الصناعات الجوية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، بإنتاج كميات كبيرة لمنظومة دفاع جوي من صنعها أطلق عليها اسم "باراك ER" يصل مداها الى 150 كيلومترا.