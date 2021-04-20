الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

أجبرت بلديه الاحتلال في القدس، المواطن أمجد مسلم جعابيص، من سكان جبل المكبر بحي بشير/الشارع الأمريكي، على هدم منزله قيد الانشاء، بحجه عدم الترخيص.



وكانت سلطات الاحتلال قد امهلت المواطن جعابيص خمسة أيام لهدم منزله ذاتيا والا سيتم تغريمه ماليا عن طريق بلديه الاحتلال، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.